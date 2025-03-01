شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب المحليين جاهز لجنوب أفريقيا.. ووائل رياض يؤكد صعوبة اللقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم المنتخب الوطني للمحليين استعداداته لمواجهة نظيره الجنوب أفريقي في تمام الساعة الخامسة غدًا الأحد باستاد “فري ستيت” بمدينة بلومفونتين في المرحلة الأولى للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للمحليين.

وأدى الفريق مرانه الأخير تحت قيادة وائل رياض على أحد الملاعب الفرعية، وسط تفاؤل حذر ورغبة أكيدة في تحقيق نتيجة طيبة ركز الجهاز الفني على مراجعة التعليمات الفنية الخاصة بطريقة اللعب التي سيلعب بها الفريق، بالإضافة إلى الواجبات الدفاعية والهجومية لمجموعة اللاعبين الذين سيبدأون اللقاء.

وأكد وائل رياض خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل المران الأخير على احترامه لمنتخب جنوب أفريقيا الذي يلعب على أرضه وبين جماهيره، مشيرًا إلى أن المباراة ستكون بين فريقين كبيرين، وأنها ستكون صعبة على الفريقين وقوية، كعادة مباريات البلدين على مستوى جميع الأعمار السنية، التي تشهد ندية وحوارًا كرويًا راقيًا.

وأضاف: "رغم ضيق الوقت والاستعداد لمباراة الغد وإجهاد رحلة السفر، إلا أن لاعبيه جاهزون تمامًا لأداء مباراة قوية، ويملكون الإصرار والعزيمة على العودة إلى القاهرة بنتيجة طيبة"، مؤكدًا أن لديه أملًا كبيرًا في تحقيق الفوز.

ومن جانبه، قال محمود أبو السعود، كابتن الفريق، إن المباراة ستكون قوية، لكن اللاعبين لديهم الإصرار على تحدي كل الظروف وتحقيق الفوز.

وأكد أنه وزملاءه لديهم الطموح والرغبة في تحقيق ذلك، وأن لديهم هدفًا واحدًا هو الفوز قبل لقاء العودة في الإسماعيلية.