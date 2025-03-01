شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن المنافسة بين 4 أهداف للفوز بالأفضل فى الجولة الـ16.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى أكس فيديو لـ4 أهداف والاختيار الأفضل في الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

ويأتي في مقدمة تلك الأهداف المغربى أشرف بن شرقى مهاجم فريق الاهلى بمرمى حرس الحدود وهدف المهاجم النيجيري أكيم لفريق الجونة بمرمى مودرن وهدف ياسين الملاح مهاجم فاركو بمرمى الإسماعيلى والتونسى محمد على بن حموده في مرمى إنبى.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية فى جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.