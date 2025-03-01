دورة دبي: تسيتسيباس يحرز لقبه الثاني عشر في مسيرته

الرياص - اسماء السيد - دبي : تٌوج اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف الـ 11 عالميا بطلا لدورة دبي لكرة المضرب (500 نقطة) بتغلبه على الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم 6 3 و6 3 السبت في المباراة النهائية.

واللقب هو الثاني عشر لليوناني في مسيرته والأول منذ أن أحرز لقب بطل دورة مونتي كارلو لماسترز الألف نقطة في أيار/مايو 2024.

وبفضل هذا التتويج، سيدخل تسيتسيباس مجددا نادي العشرة الأوائل في التصنيف العالمي للرجال الذي سيصدر الاثنين، علما بأن أفضل ترتيب له كان احتلاله المركز الثالث.

وقال تسيتسيباس بعد فوزه في ساعة و28 دقيقة "لم يكن هناك شيء يضمن الفوز اليوم، كان مجرد قتال حقيقي".

وتابع "أشعر بارتياح كبير لأنني تمكنت من حمل الكأس بعد المحاولة الثالثة. لقد كان هذا الأمر في ذهني، وأنا سعيد لأنني تمكنت من تحقيقه".

"واجهت منافسا قويا على الجانب الآخر من الشبكة، كنت أعلم أنها مهمة صعبة. أنا فخور بالطريقة التي تعاملت بها مع الضغط وتمكنت من الأداء في تلك اللحظات الحاسمة".

ويأتي الفوز بعد بداية عام متعثرة لتسيتسيباس خلال العام الحالي شهدت خروجه من الدور الأول في بطولة استراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام بعد ان كان قد بلغ النهائي فيها عام 2023.

في المقابل، دخل الكندي المباراة وهو مرشح للفوز بعد نتائجه اللافتة منذ مطلع العام الحالي حيث بلغ نصف النهائي في أربع دورات محرزا اللقب في اثنتين منها (أديلايد الأسترالية ومونبلييه الفرنسية)، وحقق 16 انتصارا.

بقيت النتيجة متقاربة في المجموعة الاولى حتى الشوط السابع عندما نجح اليوناني في كسر إرسال منافسه ليتقدم 4 3 ثم فاز بالشوطين التاليين ليفوز بها.

وتكرر سيناريو المجموعة الاولى تماما في الثاني حيث فرض التعادل 3 3 نفسه حتى تمكن تسيتسيباس من كسر إرسال أوجيه الياسيم في الشوط السابع ثم فاز بالشوطين التاليين ليفوز في المباراة.

وتأتي استعادة تسيتسيباس لقمة مستواه على بعد شهر من افتتاح الدورات المقامة على ملاعب الترابية استعدادا لبطولة رولان غاروس الفرنسية والتي تعتبر المفضلة لدى اليوناني.