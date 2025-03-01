بطولة ألمانيا: غيراسي يقود دورتموند لفوز ثان تواليا ولايبزيغ يواصل سقوطه

الرياص - اسماء السيد - برلين : عزز بوروسيا دورتموند حظوظه الضئيلة بحجز مكان له بين المراكز الأربعة الاولى بفوزه خارج أرضه على سانت باولي 2 0 السبت، فيما تابع لايبزيغ مسلسل تعثره بسقوطه على أرضه أمام ماينتس 1 2 ضمن المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم السبت.

وبعد تسجيله أربعة اهداف في الفوز الساحق على أونيون برلين 6 0 في الجولة الماضية، مارس الغيني سيرهو غيراسي هوايته التهديفية مجددا بعد خمس دقائق من انطلاق الشوط الثاني مستفيدا من تمريرة كريم أديمي (51).

وضاعف أديمي نفسه النتيجة بهدف ثان بعد سبع دقائق (58)، بعد ان استقبل إبن الـ 23 عاما كرة طويلة قبل ان يستخدم قوته لتجاوز مدافعين ببراعة ويسدد في المرمى.

وهذه المرة الاولى هذا الموسم التي يفوز بها دورتموند مرتين على التوالي.

كما يعد الفوز أفضل استعداد للفريق قبل أن يستضيف ليل الفرنسي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء. ورغم وجوده في المركز العاشر بترتيب البوندسليغا، لكنه بات يبتعد بفارق ست نقاط فقط عن المركز الرابع قبل 10 مراحل على النهاية.

بدوره، عزز غيراسي رصيده من الاهداف الى 24 في جميع المسابقات مع دورتموند منذ انضمامه من شتوتغارت في تموز/يوليو الماضي، متفوقا على مجموع ما سجله سانت باولي في الدوري طوال هذا الموسم.

وفرط لايبزيغ بتقدمه بهدف ليخسر على أرضه امام ماينتس الذي تقدم الى المركز الرابع.

ومنح الهولندي تشافي سيمونز افضل بداية ممكنة للايبزيغ بتسجيله بعد دقيقة واحدة من بداية اللقاء، لكن ماينتس قلب المباراة رأسا على عقب بهدفين في غضون ست دقائق من الشوط الثاني عبر نديم أميري (52) وجوناثان بوركاردت (58).

وبات ماينتس الذي تفادى الهبوط بصعوبة الموسم الماضي في الطريق الصحيح نحو التأهل الى دوري الأبطال للمرة الاولى في تاريخه.

أما لايبزيغ ففاز بمباراة واحدة من أصل آخر ثماني مباريات في الدوري وبات مهددا بالغياب عن دوري الابطال للمرة الاولى منذ موسم 2017 2018.

من جهة أخرى، أبقى فولفسبورغ على حظوظه قائمة بالتأهل الى احدى المسابقات القارية بفوزه على مضيفه فيردر بريمن 2 1، مستفيدا من ثنائية باتريك فيمر (6 و49).

ويحتل فولفسبورغ المركز السابع بفارق نقطة ومركز واحد عن لايبزيغ الذي يحتل المركز السادس والاخير المؤهل الى مسابقة قارية.

وحقق بوروسيا مونشنغلادباخ فوزا عريضا على مضيفه هايدنهايم بثلاثية نظيفة، ليتساوى مع فولفسبورغ برصيد 37 نقطة.

وسجل روبن هاك ثنائية لمونشنغلادباخ (8 و59) وأضاف الفرنسي ناثان نغومو الهدف الآخر (19).

وانتزع هوفنهايم فوزا مهما في سعيه لتفادي الهبوط بتجاوزه بوخوم المتعثر بهدف توم بيشوف الوحيد.

ويلتقي في وقت لاحق باير ليفركوزن حامل اللقب ومضيفه أينتراخت فرانكفورت الثالث، حيث يسعى الاول الى تقليص الفارق مع بايرن ميونيخ متصدر الترتيب الذي كان قد تغلب على مضيفه شتوتغارت الجمعة، الى ثماني نقاط مجددا.