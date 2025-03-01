شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال عبد الواحد يعود لتشكيل الأهلي أمام الطلائع بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى على عودة لاعبه عمر كمال عبد الواحد الظهير الأيمن للفريق للمشاركة بشكل أساسى فى مباراة طلائع الجيش المقبلة بالدوري.

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش فى التاسعة مساء الأربعاء المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وشارك عمر كمال عبد الواحد كبديل فى مباراة الأهلى وحرس الحدود الأخيرة التى فاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد ونجح فى صنع هدف اللقاء الوحيد الذى سجله أشرف بن شرقى.

وعانى عمر كمال عبد الواحد طوال الفترة الماضية من الغياب عن تشكيل الاهلى تارة بسبب الاصابة وتارة بسبب الاستبعاد الفنى.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عدة مباريات خلال شهر رمضان 2025، فى بطولتى الدورى المصرى وكأس رابطة الأندية المصرية.

ويلعب الأهلي، خلال شهر رمضان الحالي 3 مباريات الأولى ستكون في بطولة الدوري المصري "دوري نايل"، أما الثانية والثالثة في بطولة كأس الرابطة المصرية المحترفة.

ويستهل الأهلي مبارياته، خلال هذا الشهر الكريم، يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 مارس أمام طلائع الجيش، في تمام الساعة التاسعة مساءً، في إطار منافسات الجولة الـ17 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وستكون المباراة الثانية للفارس الأحمر خلال هذا الشهر الكريم، يوم 18 مارس الجارى في تمام التاسعة مساءً، أمام إنبى ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية، والتى كان مقرراً لها 10 ديسمبر الماضى، وتم تأجيلها بسبب مشاركة الاهلى فى بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وستكون المباراة الثالثة للفارس الأحمر خلال هذا الشهر الكريم يوم 22 مارس الجارى أمام طلائع الجيش أيضًا، في تمام التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية.