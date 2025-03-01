شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في دوري Nile والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش استحوذ على اهتمام جماهير المارد الأحمر كونها تمثل المباراة الأخيرة في المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري (دوري nile) التي يحمل الأهلي لقبها.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

يلتقي الأهلي مع طلائع الجيش في التاسعة من مساء الأربعاء بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ17 والأخيرة من المرحلة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش

تنقل مباراة اون تايم سبورت مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري الممتاز مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

مواعيد مباريات الجولة الأخيرة للدوري المصري

وتُقام مباريات الجولة الـ17 لبطولة الدوري على مدار ثلاثة أيام هي الأثنين والثلاثاء والأربعاء التي توافق أيام 3 و4 و5 مارس المقبل.

يوم الإثنين في التاسعة مساءً تُقام ،ثلاثة مباريات هي البنك الأهلي مع حرس الحدود وفاركو مع الجونة والمصري مع مودن سبورت.

يوم الثلاثاء في التاسعة مساءً تُقام ثلاثة مباريات ، هي إنبي مع الزمالك وزد مع الإسماعيلي والإتحاد السكندري مع سموحة.

يوم الأربعاء في التاسعة مساءً تُقام أربعة مباريات ، هي الأهلي مع طلائع الجيش وبتروجت مع غزل المحلة وبيراميدز وسيراميكا.