شكرا لقرائتكم خبر عن خارج الملعب.. الأولمبي سيف عيسى ترك السباحة من أجل التايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

بعيدًا عن ضجيج البطولات والصالات الرياضية وبريق الميداليات والإنجازت، يخرج اللاعب أو اللاعبة من بساط وصالة المنافسات ليخلع ثوب الرياضة ويكمل حياته الأسرية والاجتماعية

بطل اليوم فى "خارج الملعب" هو سيف عيسى بطل التايكوندو والحاصل على برونزية اولمبياد طوكيو 2020

سيف عيسى يحتفل بعيد ميلاده يوم 15 يونيو من كل عام، حيث إنه من مواليد 1998، حيث يبلغ من العمر 27 سنة، تزوج من حبيبة عصام بطلة التايكوندو، حيث احتفل بالخطوبة فى عام 2019 وتزوج فى عام 2022.

لا يعد سيف عيسى و زوجته فقط ممارسى التايكوندو فى العائلة بل إن شقيقه رامى بطل تايكوندو أيضًا وحقق الكثير من الميداليات والإنجازات.

سيف عيسى بدأ مع السباحة لكنه لم يحب اللعبة وتركها وهو فى العام الخامس من عمره، وأبلغ والدته بتغيير اللعبة، حيث كان يحب الألعاب العنيفة والتحدى لذلك اختار التايكوندو وهو فى السادسة من عمره.

تدرج سيف عيسى حتى أصبح أول لاعب مصرى فى التاريخ يتصدر التصنيف العالمى ووصل لبرونزية الأولبمبياد