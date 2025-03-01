كأس إنكلترا: نقل مهاجم كريستال بالاس ماتيتا الى المستشفى بعد اصابة خطيرة اثر تدخل عنيف

الرياص - اسماء السيد - لندن : نُقل الفرنسي جان فيليب ماتيتا مهاجم كريستال بالاس الإنكليزي الى المستشفى إثر تدخل عنيف من جانب حارس ميلوول (3 1) السبت خلال مباراة الفريقين في مسابقة كأس انكلترا لكرة القدم.

وخرج حارس ميلوول ليام روبرتس من مرماه رافعا ساقه الى الأمام قبل أن يصدم رأس ماتيتا بعنف.

تلقى ماتيتا الفائز بالميدالية الفضية في مع المنتخب الفرنسي في الألعاب الأولمبية الصيف الماضي، العلاج لدقائق عدة قبل أن ينقل على حمالة خارج الملعب ومنه الى المستشفى وقد وضع على وجهه قناعا للتنفس الاصطناعي بحسب ما ذكرت شبكة "بي بي سي" البريطانية التي لم تكشف عن المزيد من التفاصيل عن حالته الصحية.

ويتألق ماتيتا بشكل لافت في صفوف الفريق اللندني وقد سجل 8 أهداف منذ مطلع العام الحالي.

وعلق رئيس نادي كريستال بالاس ستيف باريش على الحادثة بقوله "ما نعرفه حتى الآن بأنه تعرض لجرح عميق وراء اذنه واصابة في الرأس. بطبيعة الحال، هو موجود الان في المستشفى وبالتالي نأمل خيرا".

وتابع "انه التدخل الاعنف الذي رأيته على ملعب كرة قدم، واعتقد انه يتعين عليه (حارس المرمى) ان يراجع ما قام به لأنه عرض حياة زميل له لخطر كبير، من خلال تدخل مماثل".