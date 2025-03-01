شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينجح بيراميدز في حصد أول بطولة دوري في تاريخه بموسم استثنائي؟ والان مع تفاصيل الخبر

يقدم فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، واحدًا من أفضل مواسمه الكروية، بعد المستوى المميز الذي طهر عليه الفريق في مسابقة دوري الموسم الجاري، وفرض سيطرته على قمة ترتيب جدول البطولة حتى الجولة الأخيرة من الدور الأول من البطولة المحلية.

وفاز فريق بيراميدز في المباراة الأخيرة في الدوري على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الـ 16.

ويتصدر فريق بيراميدز قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 39 نقطة، حصدها السماوي بعد خوض 16 مباراة، حيث فاز في 12 لقاء وتعادل في 3 مواجهات وخسر مباراة واحدة فقط، ليكون أكثر الفرق حصداً للنقاط، متفوقاً على الأهلي، الذي رغم عدم تلقيه أي هزيمة، غير أنه تعثر بالتعادل في 6 مباريات لحتل المركز الثاني برصيد 36 نقطة.

كما يعتبر فريق بيراميدز صاحب أقوى خط هجوم في الدوري بعدما سجل لاعبوه 30 هدفاً، واهتزت شباكه بـ 9 أهداف فقط.

وتجرى بطولة دوري هذا الموسم بنظام استثنائي وذلك بإقامة الدور الأول بمواجهة كل الفرق مع بعضها- وعقب انتهاء الدور الأول من المسابقة يجرى ترتيب الأندية حسب نقاطها ليصعد أول 9 فرق للعب على اللقب وذلك مصحوبة بنقاط الدور الأول كاملة وتواجه بعضها من جديد- على أن يلعب التسع فرق الآخرين مواجهة من دور واحد أيضًا وذلك على هبوط فريقين لدوري المحترفين.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34- وهو ما سوف يساعد بطبيعة الحالة على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

وكان الفريق السماوي توج بأول ألقابه عندما حصد بطولة كأس مصر الموسم الماضي، بعد الفوز على زد بهدف نظيف في المباراة النهائية، وهو ما فتح باب التساؤلات حول إمكانية تكرار الإنجاز بحصد ثاني الألقاب في ظل محاربة لاعبي بيراميدز على القمة.

كما نجح بيراميدز خلال الموسم الجاري أيضاً في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليضرب موعداً مع الجيش الملكي المغربي، ونجح السماوي أيضاً في التأهل لدور الـ 16 ببطولة كأس مصر عقب الفوز على المنصورة بثلاثة أهداف نظيفة.