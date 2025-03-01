شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينضم بنتايج لمنتخب المغرب بعد التألق مع الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

خطف المغربى محمود بنتايج ظهير أيسر فريق سانت إتيان الفرنسي المعار إلى الزمالك الأنظار بعد تقديمه مستوى جيد مع الفريق الأبيض وإثبات جدارته بارتداء قميص أبناء ميت عقبة، الأمر الذى دفع مسئولي النادى إلى التحرك سريعا لتفعيل بند شراء اللاعب من ناديه الفرنسي والبالغ مليون دولار.

وشارك المغربى محمود بنتايج مع الزمالك فى 19 مباراة ونجح فى تسجيل هدف وصنع هدفين، ويتواجد اللاعب في صفوف الفريق الأبيض حتى نهاية الموسم الحالي على سبيل الإعارة قادمًا من فريق سانت إيتيان الفرنسي.

ودخل محمود بنتايج دائرة اهتمامات وليد الركراكى المدير الفني للمنتخب المغربى للانضمام إلى صفوف أسود الأطلس في المعسكر المقبل،خاصة أن المستويات التي يقدمها اللاعب في الفترة الأخيرة جعلته محظ أنظار الجهاز الفني.

ويرغب مسئولو نادى الزمالك فى تفعيل بند الشراء فى عقد المغربي محمود بنتايك لاستكمال رحلته مع القلعة البيضاء، ولكن ارتفاع قيمة تفعيله التى وصلت إلى مليون دولار دفع الأبيض إلى الاستقرار على إعادة التفاوض عليه مع النادى الفرنسي.

وأوصت لجنة التخطيط بالزمالك على منح تفعيل بند الشراء الأولوية الفترة الحالية بالتواصل مع النادى الفرنسى والتفاوض حول المليون دولار، فى ظل تألق اللاعب مع الزمالك ومستواه اللافت، وكان آخرها مباراة القمة امام الأهلي وحصوله على رجل المباراة، ومن قبلها أداؤه المتميز فى مباراة بتروجت.