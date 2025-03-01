شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات الملاعب.. "الأنكل" من أكثر الإصابات الشائعة بين الرياضيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد إصابات الملاعب من أبرز التحديات التي تواجه الرياضيين، سواء كانوا هواة أو محترفين، فقد يتعرض اللاعبون للعديد من الإصابات الرياضية التي تؤثر على أدائهم، ويمكن أن تقيدهم عن ممارسة النشاط البدني.

ونرصد لكم اليوم إصابة الرياضى بـ"الأنكل"

تحدث إصابة الأنكل نتيجة التهاب، أو التواء وتضرر الأنكل الذي يربط عضلة الربلة بالكعب في الجزء الخلفي السفلي من القدم، وتعد إصابة الانكل من إصابات الملاعب الشائعة خاصة في الأنشطة الرياضية التي تتطلب استخدام القدمين بشكل مكثف، مثل الجري، والقفز.

تتراوح درجة إصابة الانكل من حالات الالتهاب البسيطة والمؤقتة التي تستدعي فقط الراحة والعلاج الذاتي، إلى الإصابات الأكثر خطورة، مثل تمزق الوتر الذي قد يتطلب تدخل طبي جراحي.

تشمل أعراض إصابة الانكل كلًا من:

الشعور بألم في الكعب في منطقة العرقوب.

الشعور بألم أثناء المشي أو الجري.

وجود انتفاخ في المنطقة المصابة.

وجود تورم أو حساسية عند اللمس.