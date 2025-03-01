شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مشاركة مصر في تصفيات أمم أفريقيا للمحليين.. تعرف على تاريخ البطولة وأبطالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المنتخب المصري للمحليين لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا للمحليين، وهي البطولة التي انطلقت لأول مرة عام 2009، وشهدت تتويج خمسة منتخبات مختلفة باللقب على مدار نسخها السابقة.

وتقام مباراة الذهاب على استاد فري ستيت بمدينة بلومفونتين غدًا الأحد، أما مباراة الإياب فتقام يوم الأحد 9 مارس المقبل الساعة التاسعة مساءً على استاد هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للمحليين كل من: «حراسة المرمى: محمود أبوالسعود، حسين زكريا، محمد أبوالنجا، أحمد طارق، والدفاع: أيمن أشرف، عبدالرحمن صميدة، مهاب سامى، احمد عيد، لؤي وائل، سيد نيمار، شريف رضا، محمود إبراهيم، أحمد خالد، وفي الوسط: محمد صادق، أحمد خالد كباكا، رامز ميلاد، محمد عنتر، محمود دياستي، محمد مجدى، يوسف الجوهري، مصطفى جمال، محمود طلعت، محمد بهاء، والهجوم: مروان عثمان، محمد السيد، علي حسين».

أبطال البطولة عبر التاريخ

شهدت البطولة تتويج خمسة منتخبات باللقب، حيث فازت جمهورية الكونغو الديمقراطية بالبطولة مرتين (2009 و2016)، كما حققت المغرب اللقب مرتين (2018 و2020)، بينما توجت ليبيا (2014)، السنغال (2022)، وتونس (2011) باللقب مرة واحدة لكل منها.

ظهرت فكرة البطولة في 11 سبتمبر 2007 بمدينة جوهانسبرغ، وتم اعتمادها رسميًا في يناير 2008، بهدف منح اللاعبين المحليين فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية، وتعزيز قوة الدوريات المحلية في القارة السمراء.

استضافت ساحل العاج النسخة الأولى عام 2009، وشهدت مشاركة ثمانية منتخبات، حيث توج منتخب الكونغو الديمقراطية باللقب بعد فوزه على غانا في النهائي بنتيجة 2-0، ليحقق أول بطولة قارية له منذ 35 عامًا.

التوسع والاعتراف الدولي

مع تزايد الاهتمام بالبطولة، تم توسيعها إلى 16 فريقًا بدايةً من نسخة 2011، التي استضافها السودان، وانتهت بتتويج تونس باللقب بعد فوزها على أنغولا 3-0. لاحقًا، اعتمد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) إقامة البطولة في السنوات الزوجية، لمنع تعارضها مع كأس العالم.

شهدت النسخ اللاحقة العديد من المفاجآت، أبرزها تتويج ليبيا عام 2014 بعد فوزها في النهائي على غانا بركلات الترجيح، رغم تحقيقها فوزًا وحيدًا طوال البطولة. كما نجح المنتخب المغربي في فرض هيمنته على النسختين الأخيرتين، بينما فازت السنغال بلقب 2022 في آخر نسخة أقيمت حتى الآن.

مشاركة مرتقبة للفراعنة

يدخل المنتخب المصري تصفيات البطولة وسط طموحات كبيرة للتأهل والمنافسة على اللقب، فهل يكون "الفراعنة" على موعد مع كتابة فصل جديد في تاريخ البطولة؟

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، طاقمين من السنغال وغانا لإدارة مباراتى الذهاب والإياب بين المنتخب الوطني للمحليين ونظيره الجنوب أفريقي في التصفيات المؤهلة لنهائيات النسخة الثامنة لكأس أفريقيا للمحليين، والتي تستضيفها تنزانيا وكينيا وأوغندا خلال الفترة من 2 إلى 30 أغسطس المقبل.

مباراة الذهاب ، ستقام في تمام الرابعة عصرًا يوم 2 مارس على ملعب فري ستيت بمدينة بلومفونتين يديرها، طاقم سنغالي مكوّن من عيسى سي حكماً للساحة، ومعه الثنائي جبريل كمارا ونوحا بانجورا مساعدين والحاجي أمادو سي حكمًا رابعًا.

أما لقاء الإياب الذي يستضيفه استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في التاسعة والنصف مساء 9 مارس المقبل فيُديره طاقم غاني يقوده دانيال لاريا حكماً للساحة، ويعاونه إيمانويل دولاجبانو وسيث أبليتور مساعدين، وتشارلز بولو حكماً رابعًا.

يذكر أن الفائز من مجموع المباراتين يواجه المتأهل من الثنائي جزر القمر ومالاوي في المرحلة الثانية بالتصفيات، ويقام لقاء الذهاب أحد أيام 2 أو 3 أو 4 مايو المقبل، والإياب أحد أيام 10 أو 10 أو 11 من نفس الشهر.

وحال تخطي منتخب مصر هذه التصفيات يخوض غمار النهائيات ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات أوغندا والنيجر وغينيا بالإضافة لمنتخب خامس من بين الثلاثي الجزائر وجامبيا والجابون علماً بأنه لم يسبق له الظهور في البطولة منذ انطلاق النسخة الأولى في كوت ديفوار 2009