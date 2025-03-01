شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية صائم.. أحمد حسن يرفض ضغوط أندرلخت للإفطار ويسجل 5 أهداف في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفظ نجوم الكرة بذكريات ومواقف مع الصيام في شهر رمضان الكريم، لا يمكن أن تسقط من الذاكرة بمرور الوقت حيث تبقى عالقة في أذهانهم حتى بعد الاعتزال.

أحمد حسن، نجم الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، يكشف ذكرياته مع شهر رمضان عندما كان لاعبًا فى صفوف أندرلخت البلجيكى، وقال: "تعرضت لمشكلة كبيرة مع أندرلخت بسبب الصيام، المدرب والإعلام والجماهير انتقدونى بشدة، وطالبونى بالتعامل باحترافية، والعمل مع الفريق والتخلى عن الصيام في رمضان لكي أقدم مستوي أفضل مع الفريق" .

وأضاف الصقر أحمد حسن أنه تمسك بالصيام ورفض الإفطار نهائيًا وأصر على المشاركة فى المباريات صائما.. ونجح في تقديم أفضل مبارياته مع الفريق صائما، والإعلام البلجيكى الذى هاجمه قال بعد تألقه: يا ريت السنة كلها تكون رمضان، لأنه أحرز 5 أهداف خلال الشهر الكريم.

وأوضح الصقر أن سبب المشكلة وقتها هو توقيت أذان المغرب تزامنًا مع مواعيد المباريات التى كانت تبدأ فى الثامنة مساءً، وعقب انطلاقها بعشر دقائق كان أذان المغرب، وهذا كان عاملا صعبا لطول مدة الصيام، خاصة أن الفجر كان يؤذن فى الثانية صباحًا.