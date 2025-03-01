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بعد ختام الجولة الـ16.. إمام عاشور يحافظ على صدارة هدافي دوري nile

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بعد ختام الجولة الـ16.. إمام عاشور يحافظ على صدارة هدافي دوري nile

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القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعي

السبت، 01 مارس 2025 05:30 م

بعد ختام الجولة الـ16 لبطولة الدوري الممتاز، حافظ إمام عاشور لاعب الأهلي على صدارة هدافي دوري nile برصيد 9 أهداف ونرصد في السطور التالية ترتيب هدافي قبل إقامة الجولة الـ17 والأخيرة للمرحلة الأولى من الدوري الممتاز.

جدول ترتيب هدافي الدوري الممتاز

1- إمام عاشور لاعب الأهلي 9 أهداف.

2- أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي 8 أهداف.

3- ناصر منسي لاعب الزمالك 7 أهداف

4- عمرو ناصر لاعب فاركو 6 أهداف.

5- فيستون مايلي لاعب بيراميدز 6 أهداف.

6- ياو أنور لاعب البنك الأهلي 5 أهداف.

7- محمد علي بن حمودة لاعب غزل المحلة 5 أهداف.

8- محمود زلاكا لاعب سيراميكا  5 أهداف.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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