شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ختام الجولة الـ16.. إمام عاشور يحافظ على صدارة هدافي دوري nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعي السبت، 01 مارس 2025 05:30 م

بعد ختام الجولة الـ16 لبطولة الدوري الممتاز، حافظ إمام عاشور لاعب الأهلي على صدارة هدافي دوري nile برصيد 9 أهداف ونرصد في السطور التالية ترتيب هدافي الدوري المصري قبل إقامة الجولة الـ17 والأخيرة للمرحلة الأولى من الدوري الممتاز. جدول ترتيب هدافي الدوري الممتاز جدول ترتيب هدافي الدوري الممتاز 1- إمام عاشور لاعب الأهلي 9 أهداف. 2- أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي 8 أهداف. 3- ناصر منسي لاعب الزمالك 7 أهداف 4- عمرو ناصر لاعب فاركو 6 أهداف. 5- فيستون مايلي لاعب بيراميدز 6 أهداف. 6- ياو أنور لاعب البنك الأهلي 5 أهداف. 7- محمد علي بن حمودة لاعب غزل المحلة 5 أهداف. 8- محمود زلاكا لاعب سيراميكا 5 أهداف.

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