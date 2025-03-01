شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ختام الجولة الـ16.. إمام عاشور يحافظ على صدارة هدافي دوري nile والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعيالسبت، 01 مارس 2025 05:30 م
بعد ختام الجولة الـ16 لبطولة الدوري الممتاز، حافظ إمام عاشور لاعب الأهلي على صدارة هدافي دوري nile برصيد 9 أهداف ونرصد في السطور التالية ترتيب هدافي الدوري المصري قبل إقامة الجولة الـ17 والأخيرة للمرحلة الأولى من الدوري الممتاز.جدول ترتيب هدافي الدوري الممتاز
1- إمام عاشور لاعب الأهلي 9 أهداف.
2- أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي 8 أهداف.
3- ناصر منسي لاعب الزمالك 7 أهداف
4- عمرو ناصر لاعب فاركو 6 أهداف.
5- فيستون مايلي لاعب بيراميدز 6 أهداف.
6- ياو أنور لاعب البنك الأهلي 5 أهداف.
7- محمد علي بن حمودة لاعب غزل المحلة 5 أهداف.
8- محمود زلاكا لاعب سيراميكا 5 أهداف.
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