7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهد اليوم السبت، 1-3-2025، العديد من الأحداث الرياضية المهمة وأبرزها، الأهلي يغلق باب التفاوض مع أكرم توفيق لتجديد عقده.. اعرف السبب، وبيسيرو يتحفظ على مقترح تطبيق التدوير فى مركز حراسة مرمى الزمالك.

الأهلي يغلق باب التفاوض مع أكرم توفيق لتجديد عقده.. اعرف السبب

يسعي مسئولي نادي بيراميدز لحل ازمة ايقاف القيد التي وقعت علي الفريق بسبب اللاعب النيجيري صامويل اوجو المعار لصفوف الجونة، حيث يرغب مسئولي الفريق السماوي في انهاء الأمر في اسرع وقت ورفع عقوبة ايقاف القيد خاصة وانها المرة الأولى التي يتعرض فيها النادي لمثل تلك العقوبة.

بيسيرو يتحفظ على مقترح تطبيق التدوير فى مركز حراسة مرمى الزمالك

تحفظ البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على مقترح الاعتماد على التدوير في مركز حراسة مرمى القلعة البيضاء إيماناً منه بأن التغيير في هذا المكان يكون في أضيق الحدود.

إدارة بيراميدز تسعى لحل ازمة إيقاف القيد بسبب صامويل أوجو

يسعي مسئولي نادي بيراميدز لحل ازمة ايقاف القيد التي وقعت علي الفريق بسبب اللاعب النيجيري صامويل اوجو المعار لصفوف الجونة، حيث يرغب مسئولي الفريق السماوي في انهاء الأمر في اسرع وقت ورفع عقوبة ايقاف القيد خاصة وانها المرة الأولى التي يتعرض فيها النادي لمثل تلك العقوبة.

الأهلي يحسم ملف تجديد عقد رامي ربيعة بعد العروض الثلاثة الخليجية

يعقد محمد شوقي نائب المدير الرياضي للنادي الأهلي جلسة خاصة مع رامي ربيعة مدافع الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل حسم ملف التجديد خاصة بعدما شهدت الفترة الإخيرة إرتباط أسم المدافع الدولي بالكثير من العروض الخارجية وتحديداً الخليجية وأبرزها من العروبة الإماراتي والفتح السعودي بجانب الشمال القطري.

إنبى يحفز لاعبيه بالمكافآت قبل مواجهة الزمالك

وعد مسئولو نادى إنبى لاعبو الفريق بمكافآت مالية خاصة حال تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك في المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز "دوري Nile".

كبار بيراميدز يتعهدون بعدم التفريط في بطولة الدوري

تعهد النجوم الكبار بفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، علي عدم التفريط في بطولة الدوري هذا الموسم، خاصة وأن الفريق علي اعتاب الدور الثاني من البطولة ويتصدر جدول المسابقة وهو ما يزيد من دوافع اللاعبين لتحقيق أول بطولة دوري في تاريخ النادي، والعمل علي استغلال تذبذب مستوى قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وهو ما يزيد من فرص تتويج الفريق السماوي بالبطولة هذا الموسم.

لجنة تخطيط الزمالك تبدأ ملف تجديد العقود بـ عبد الله السعيد

استقر أعضاء لجنة التخطيط بنادى الزمالك، المكونة من عمرو الجنايني، حازم إمام وأحمد حسام ميدو على بدء جلسات تجديد عقود اللاعبين التي تنتهى أخر الموسم خلال اليومين المقبلين بـ عبد الله السعيد لاعب الفريق الأبيض.