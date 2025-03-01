شكرا لقرائتكم خبر عن الكابتن في المطبخ.. خالد الغندور يقدم طريقة عمل البيكاتا بالمشروم والان مع تفاصيل الخبر

حياة نجوم الرياضة مثل أى شخص فى رمضان يحرص من خلالها على المشاركة فى تحضير الأكلات الرمضانية، ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "مطبخ الكابتن" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجم أو نجمة من نجمات الرياضة.

خالد الغندور نجم الزمالك السابق يقدم طريقة عمل البيكاتا بالمشروم فى الوصفة التالية:

المقادير

1/2 كيلو لحمة مقطعة

طبق مشروم متقطع شرايح

بصلة صغيرة متقطعه ناعم

ملح و فلفل أسود وبهارات لحمه

معلقة دقيق

كوب لبن

شوربة لحمة

زبدة وزيت

معلقتين كريمة لباني

طريقة التحضير

وضع طاسة عالنار وبها زيت مع وضع اللحمة لتشويحها بواسطة الماء المغلية كل ما تحتاج لحد ما تستوي تماما مع اضافة الفلفل والبهارات.

وفي نفس الطاسة ننزل بمكعب زبدة وبننزل بالمشروم والبصل ونشوحهم لحد ما المشروم يستوي وياخد لون

نضع اللحم تاني عليهم مع إضافة معلقة الدقيق ونقلب كويس لحد ما الدقيق يختلط بيهم

ننزل باللبن والشوربة ونقلب علي طول مع الملح ثم إضافة الكريمة اللباني.