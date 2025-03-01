شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة من أمين صندوق الزمالك بسبب تردى مستوى التحكيم والان مع تفاصيل الخبر

تقدم حسام المندوه أمين صندوق نادى الزمالك بطلب إحاطة إلى مجلس النواب بسبب وجود العديد من أوجه الخلل والقصور فى إدارة وتنظيم بطولة الدوري وخاصة تردى مستوى التحكيم وعدم توافر معايير العدالة والشفافية، وتكافؤ الفرص.

وأشار المندوه في طلبه إلى ضعف دور لجان التحكيم والانضباط الأمر الذى يؤدى إلى كثرة المشاكل والأضرار ببعض الأندية، وتراجع القيمة التسويقية وسمعة ومكانة المسابقة مع عدم تحقيق معايير العدالة والشفافية، وتكافؤ الفرص أمام جميع الفرق.

فى سياق مختلف استقرت لجنة التخطيط بنادى الزمالك على فتح ملف تجديد عقود لاعبى الفريق التي تنتهى آخر الموسم بعد مباراة إنبى المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

ويأتي اختيار لجنة التخطيط لهذا الموعد من أجل الحفاظ على تركيز اللاعبين، خاصة أن الفريق لم يحقق أي فوز في الثلاث مباريات الأخيرة حيث تعادل أمام بتروجت، والأهلى وزد فضلاً عن أن مباراة إنبى ستكون الأخيرة في الدور الأول حسب النظام الجديد للدوري الإستثنائي.