شكرا لقرائتكم خبر عن 6 غيابات عن الزمالك أمام إنبي بالدوري.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

يغيب 6 لاعبين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك في مباراة إنبى المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

وجاءت غيابات الزمالك أمام إنبى كالتالي

1- زيزو (إيقاف لتراكم البطاقات الصفراء)

2- محمد شحاتة (إيقاف بسبب الطرد فى مباراة زد)

3- حمزة المثلوثى (تأهيل من إصابة الصليبي)

4- أحمد حمدى (تأهيل من إصابة الصليبي)

5- مهاب ياسر (فنى)

6- أحمد رفاعى (فنى)

فى سياق متصل حذر جوزيه بيسيرو لاعبى الأبيض من الاستسلام لنغمة ضياع الدورى بعد التعادل في أخر 3 مباريات أمام بتروجت، الأهلى وزد مؤكداً لهم أن الدوري ما زال في الملعب ومن الوارد حدوث تغييرات كثيرة على مستوى النتائج.

وطالب بيسيرو لاعبى الفريق الأبيض بعدم التهاون أو الاستسلام في مباراة إنبى المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري NiLE".

وشدد بيسيرو على لاعبى الزمالك بعدم إلقاء "فوطة" الدوري خاصة أن الوقت ما زالت مبكراً لحسم اللقب، وكل الفرق من الوارد أن تتعثر فى الجولات المقبلة، خاصة أن المستويات متقاربة والفوارق بسيطة.

وتعادل فريق الزمالك مع زد بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 29 نقطة.