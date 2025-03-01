شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستعيد جهود محمد نصر أمام زد أف سي بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد فريق الإسماعيلى بقيادة عماد سليمان جهود لاعبه محمد نصر مدافع الفريق في مباراة زد أف سى المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري، بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب محمد نصر عن صفوف الإسماعيلى في مباراة فاركو الأخيرة التي خسرها بهدفين دون رد بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة المصري البورسعيدى.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة زد أف سى المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

واشتعلت الأمور داخل صفوف نادى الإسماعيلى بعد هزيمة الدراويش أمام فاركو بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من دورى nile.

وواصل الإسماعيلى نتائجه السيئة ليتوقف رصيده عند 13 نقطة فى المركز السادس عشر بفارق نقطة واحدة عن مركز الهبوط.

قدم حمد إبراهيم المدير الفنى استقالته من مهمة تدريب الدراويش بعد الهزيمة من الجونة بهدفين نظيفين، ليقبل مجلس الإدارة الاستقالة ويمنح عماد سليمان مهمة تدريب الفريق لنهاية الدور الأول.

وقاد عماد سليمان بمعاونة أحمد العجوز الفريق فى 3 مباريات حتى الآن، خسر من الأهلى برباعية نظيفة، ثم تعادل مع المصرى البورسعيدى سلبيا، وأخيرا سقط على أرضه أمام فاركو بهدفين، ويتبقى له مباراة فى الدور الأول أمام زد.