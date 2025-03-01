شكرا لقرائتكم خبر عن إحنا في خدمتك.. كيف تستخرج بطاقة المشجع "Fan ID" في 7 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

يقدم ”الخليج 365” خلال شهر رمضان الكريم خدمة يومية تتضمن الإجابة عن كل الأسئلة التي تدور في أذهان الجماهير المصرية، والمتعلقة بعناصر اللعبة، ونبدأ اليوم الأول بشرح خطوات استخراج بطاقة المشجع Fan ID عبر موقع تذكرتي لحضور المباريات.

1- الدخول إلى الصفحة الرئيسية لموقع تذكرتي.

2- تسجيل طلب استخرج بطاقة مشجع جديدة.

3- يطلب من المشجع تعبئة البيانات المطلوبة.

4- يجب ملء الجنسية والاسم والبريد الإلكتروني.

5- يتم تفعيل الحساب من خلال رسالة عبر رقم المحمول المسجل.

6- يسمح الموقع، بإضافة صورة شخصية ويطلب بعض البيانات التفصيلية عن الشخص طالب التذكرة.

7- بعد الانتهاء من جميع الخطوات السابقة سيتمّ استخراج بطاقة (FAN ID) التي تستطيع من خلالها الحصول على التذكرة.