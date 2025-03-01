شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤكد جاهزية أشرف داري لمواجهة الطلائع بعد "تُقل" العضلة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الجهاز الطبي للأهلي، جاهزية المغربي أشرف داري مدافع الفريق لدخول قائمة مباراة طلائع الجيش المقرر لها التاسعة من مساء السبت المقبل في الجولة الـ17 والأخيرة من المرحلة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

وأشار الجهاز الطبي إلى أن أشرف داري اشتكى من "تُقل" في العضلة الخلفية عقب مشاركته كبديل في مباراة حرس الحدود الأخيرة في الدوري التي فاز فيها الأهلي بهدف نظيف.

وأوضح الجهاز الطبي أن إصابة أشرف داري بسيطة ولن تعوقه عن التواجد في تدريبات الفريق المقبلة ومن ثم دخول قائمة المارد الأحمر لمباراة طلائع الجيش.

ويستأنف الأهلى تدريباته مساء غد الأحد، بعد راحة 48 ساعة حصل عليها الفريق حيث يستعد المارد الأحمر لمباراة الطلائع تحت قيادة مارسيل كولر الذي قاد مران خفيف للفريق صباح الخميس الماضي عقب الفوز على حرس الحدود بهدف نظيف في الجولة الـ16 .

ويخوض الأحمر عدة مباريات خلال شهر رمضان 2025، في بطولتي الدوري المصري وكأس عاصمة مصر (رابطة الأندية سابقاً) حيث يلعب 3 مباريات الأولى ستكون في بطولة الدوري المصري "دوري نايل" أمام طلائع الجيش، أما الثانية والثالثة ستكون أمام إنبي وطلائع الجيش في بطولة كأس الرابطة المصرية المحترفة.