شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الزمالك لمواجهة إنبي في الدوري؟ والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، لمواجهة إنبى بالجولة المقبلة بالدوري المصري بعدما أغلق الفريق صفحة مباراة زد أف سى التى أقيمت على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

س.. هل سيطبق بيسيرو سياسة التدوير في مركز حراسة المرمي ؟

ج..تحفظ البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على مقترح الاعتماد على التدوير في مركز حراسة مرمى القلعة البيضاء إيماناً منه بأن التغيير في هذا المكان يكون في أضيق الحدود.

س.. ماذا قال بيسيرو للاعبو الزمالك للمحافظة علي أمل المنافسة علي الدوري ؟

ج..حذر جوزيه بيسيرو المدير الفنى لفريق الزمالك لاعبى الأبيض من الاستسلام لنغمة ضياع الدورى بعد التعادل في أخر 3 مباريات أمام بتروجت، الأهلى وزد مؤكداً لهم أن الدوري ما زال في الملعب ومن الوارد حدوث تغييرات كثيرة على مستوى النتائج.

وطالب بيسيرو لاعبى الفريق الأبيض بعدم التهاون أو الاستسلام في مباراة إنبى المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري NiLE".

س.. هل حمل بيسيرو اللاعبين مسئولية التعادل أمام زد ؟

ج..ألقي الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، اللوم على لاعبى الفريق لعدم تحقيق الفوز على زد فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، وانتهت بالتعادل الايجابي 1 - 1، وتحدث الجهاز الفنى للزمالك مع اللاعبين حول ضرورة بذل قصارى جهدهم فى مثل تلك المواجهات بغض النظر عن الأخطاء التحكيمية التى اعترض عليها عبد الواحد السيد مدير الكرة، وأيمن عبد العزيز المدرب العام.

وطلب الجهاز الفنى من اللاعبين العمل على الفوز فى كل مباراة، وتقديم مستوى جيد يليق باسم نادى الزمالك، للتغلب على العوامل التى قد تتسبب فى فقدان الفريق لمزيد من النقاط.

س.. ماذا فعل بيسيرو لعلاج أخطاء اللاعبين ؟

ج..عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للقاء إنبي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص المدير الفني على الحديث مع اللاعبين بشأن بعض الأمور الفنية المتعلقة بمباراة زد الأخيرة في مسابقة الدوري، وتحدث عن بعض السلبيات وعلاجها في الفترة المقبلة.

س.. ما موعد مباراة الزمالك وإنبي القادمة ؟

ج.. يستعد الزمالك لمواجهة انبى المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.