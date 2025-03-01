شكرا لقرائتكم خبر عن مزايا يحصل عليها مشجع الأهلي الذي يخلد اسمه على جدران الاستاد.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة القلعة الحمراء التي تنفذ مشروع ستاد النادي الأهلي برنامج "تخليد اسمك على جدران الاستاد"، حيث إن الفرصة متاحة للجميع داخل وخارج مصر والأولوية لأسبقية الحجز.

وكانت شركة القلعة الحمراء قد قامت بتطوير الفكرة التي سبق وطبقتها أندية برشلونة وليفربول وأرسنال ومانشيستر التي خلدت أسماء جماهيرها على جدران الاستادات نظير مقابل مالي، حيث إن القلعة الحمراء أضافت مزايا كتير جدا يتمتع بها المشجع الأهلاوي سنوات طويلة.

ويتمتع مشجع الأهلي الذي يخلد اسمه على جدران الاستاد بعدة مزايا مدى الحياة هي خصم علي عدد من التذاكر الموسمية لمدة "10 سنوات" والحق في الحجز المبكر للتذاكر لمدة "10 سنوات" ودخول سيارته لجراج الاستاد بدون أي رسوم لمدة "10 سنوات" والحق في زيارة متحف النادي بالمجان لمدة " 10 سنوات " والحق في خصم علي المنتجات في المتجر الرسمي للنادي لمدة "10 سنوات" والحق في زيارات مجانية للأستاد بعيدا عن أيام المباريات لمدة "10 سنوات" وحضور جلسة تقديم اللاعبين الجدد في الاستاد بالمجان لمدة " 10 سنوات" وجلسة تصوير اللاعبين الجدد في الأستاد بالمجان لمدة "10 سنوات" وجلسة تصوير مع اللاعبين لمدة " 10 سنوات".