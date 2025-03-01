شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يحسم موقف كريم بامبو ومحمود حمادة من المشاركة أمام مودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

يحسم الجهاز الطبي لفريق المصري خلال الساعات المقبلة، مصير الثنائي، محمود حمادة والذي عانى من إصابته بشد خفيف في العضلة الأمامية، وكذلك كريم بامبو الذي كان تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية، من المشاركة في اللقاء القادم أمام مودرن سبورت بالدوري.

ويستعد المصري لمواجهة مودرن سبورت في مباراة الجولة 17 والأخيرة من الدور الأول من عمر مسابقة الدوري، والتي تجمع الفريقين على ستاد السويس الجديد في التاسعة مساء الاثنين المقبل.

يحتل المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، حصدها بعد خوض 16 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل فى 6 وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

من جانبه، صرف مجلس إدارة النادي المصري، المكافآت المتأخرة للاعبي الفريق عقب الفوز على سموحة بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية من الدوري، كما قرر المجلس صرف مكافأة تحفيزية خاصة بالمواجهة لتجديد دوافع اللاعبين لحصد الانتصارات.

ورحب التونسي أنيس بوجلبان، المدير الفني الجديد للنادي المصري، بإقامة معسكر إعداد للفريق بمدينة بورسعيد، وذلك لزيادة حماس اللاعبين وتجديد الدوافع، عقب مطالب جماهيرية من عدد من عشاق الفريق الأخضر الذين حضروا مباراة المصري وسموحة وطالبوا التونسي بإقامة معسكر للفريق بالمدينة الباسلة.