الامارات | رفع جوائز دورة ند الشبا الرياضية إلى 4.5 ملايين درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية عن رفع قيمة جوائز الرياضيين الفائزين في بطولات النسخة الـ12 إلى 4.5 ملايين درهم، وذلك تأكيد على مكانة الدورة الرياضية الأكبر من نوعها التي أطلقها ويرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وتُقام سنوياً خلال شهر رمضان المبارك، في مجمّع ند الشبا الرياضي، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

ويبلغ مجموع الجوائز المخصصة للرياضيين في البطولات الـ11 التي ستشهدها الدورة أكثر من أربعة ملايين درهم، من بينها 1.5 مليون درهم مخصصة للفائزين بالمراكز الأولى في بطولة الكرة الطائرة، و764 ألفاً للفائزين في مختلف فئات بطولة البادل، و500 ألفاً للفائزين في مختلف الفئات بسباق الدراجات الهوائية، و370 ألفاً للفائزين في جميع فئات بطولة شد الحبل، و350 ألفاً للفائزين في سباق الجري، و350 ألفاً للفائزين في بطولة تحدي الموانع، و210 ألفاً للفائزين في بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، و150 ألفاً للفائزين في مختلف فئات بطولة الجوجيتسو، و60 ألفاً للفائزين في بطولة المبارزة، و60 ألفاً للفائزين في بطولة الرماية مع الجري «ليزر رن»، و60 ألفاً للفائزين في بطولة الريشة الطائرة.

كما تقدم اللجنة المنظمة جوائز يومية للجمهور توزع في السحوبات اليومية ومقسمة بين جوائز مالية وعينية، تقديرًا لدورهم في تشجيع الفرق وتحفيز اللاعبين وتواجدهم برفقة جميع أفراد العائلة في المنافسات مما يحقق الأهداف المجتمعية للدورة ويساهم بنشر الرياضة بين أوساط المجتمع.

انطلاق المبارزة

تنطلق في الساعة الثامنة من مساء الغد منافسات بطولة المبارزة لسلاح الآيبيه التي يشارك فيها نخبة المبارزين الدوليين من مختلف دول العالم وتتضمن مسابقتين هما البطولة الدولية لسلاح الآيبيه رجال ويشارك فيها لاعبين من 13 دولة هي إيطاليا، بيرو، مصر، فرنسا، تونس، سلوفاكيا، الهند، أمريكا، روسيا، طاجاكستان، سوريا، السعودية، بالإضافة إلى الإمارات من المسجلين في المنتخب الوطني والأندية المحلية، كما تقام بطولة الفتيات المحلية التي يشارك فيها لاعبات الدولة من المواطنات وأبناء المواطنات ومواليد الدولة، وتقام تصفيات البطولتين في اليوم الأول، ومنافسات المركز الثالث والنهائي في اليوم الثاني.

منافسات قوية

تشهد بطولة الاتحاد الدولي للبادل للفئة الذهبية منافسات قوية بين المشاركين حيث تقام غداً المباريات النهائية لهذه الفئة التي يشارك فيها عدد كبير من اللاعبين الدوليين، وتقام بعد غدٍ منافسات بطولة ند الشبا لفرق البادل التي يشارك فيها الفرق الآسيوية للبادل وتستمر حتى السابع من الشهر الجاري، ثم تقام في الثامن منه بطولة ند الشبا للزوجي المفتوح بمشاركة أفضل 32 زوجي وتستمر حتى 12 مارس، وتليها بطولة الاتحاد الدولي لفئة الناشئين من 13 على 16 منه، وتقام بطولة البادل للفئة المحلية من 16 إلى 20 منه.

وتقام بطولة الجوجيتسو يومي الخامس والسادس من الشهر الجاري، فيما تقام بطولة تحدي الموانع بالفترة من السادس إلى 10 مارس، ويقام سباق الجري في الثامن منه، وبطولة الريشة الطائرة (8 و9 مارس)، وبطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة (9 إلى 19 مارس)، وبطولة الرماية مع الجري (ليزر رن) (يومي 10 و11 مارس)، وبطولة شد الحبل (11 إلى 18 مارس)، وسباق الدراجات الهوائية (15 و16 مارس)، وبطولة الكرة الطائرة (12 إلى 20 مارس).

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (إنشورنس ماركت دوت ايه إي) الشريك الرسمي للتأمين في الدورة أفيناش بابور: «نؤمن بأن الرياضة تجسد نفس القيم التي نتمسك بها في العمل، وهو العمل الجماعي، والمثابرة، والدافع الدؤوب نحو التميز. إن دورة ند الشبا الرياضية أكثر من مجرد منافسة، إنها احتفال بالوحدة والعزيمة والروح الرائعة التي تجمع الناس معًا. نحن فخورون بدعم هذا الحدث الرياضي الذي يعزز أسلوب الحياة الصحي ويلهم الأفراد والمجتمعات أيضًا لتجاوز حدودهم وتحقيق التميز والنجاح».