هونغ كونغ تفتتح مجمعا رياضيا من 50 ألف مقعد بتكلفة بلغت 3.86 مليار دولار

الرياص - اسماء السيد - هونغ كونغ : كانت هونغ كونغ السبت على موعد مع افتتاح مجمع رياضي ضخم، حيث احتفل المسؤولون والمشاهير بـ"كاي تاك سبورتس بارك" الذي بلغت تكلفته 3.86 مليار دولار ويتسع ملعبه الرئيسي لخمسين ألف شخص.

حوَّل المجمع الرياضي الذي تبلغ مساحته 28 هكتارا (280 ألف متر مربع)، شكل حي كاي تاك الذي كان ذات يوم موقع مطار هونغ كونغ الساعية إلى استعادة سحرها كمركز للأحداث الرياضية والثقافية والترفيهية الدولية، بعدما تضررت سمعتها بسبب الاضطرابات السياسية والقيود الصارمة المفروضة بسبب كوفيد.

وتوافد الألوف السبت لحضور حفل الافتتاح في الملعب المطل على الواجهة البحرية والذي يتميز بواجهة أرجوانية يطلق عليها "لؤلؤة الشرق" وسقف قابل للفتح.

وقال كبير المسؤولين في المدينة جون لي إن المرافق تشكل بداية "مرحلة جديدة رفيعة المستوى والتقدم لهونغ كونغ".

ومن المتوقع أن يستضيف الملعب بطولة هونغ كونغ للرغبي 7 في وقت لاحق من هذا الشهر، وحفلات موسيقية لفرقة كولدبلاي البريطانية في نيسان/أبريل.

ويأمل المسؤولون أن تعزز الأحداث التي سيستضيفها المجمع الجديد، من مكانة المدينة في آسيا.

في العام الماضي، لم تمر جولة المغنية الأميركية الشهيرة تايلور سويفت بهونغ كونغ خلافا للبرنامج، وانتقلت إلى سنغافورة، بينما أبرمت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه) صفقة مع ماكاو حيث أقامت في تشرين الأول/أكتوبر مباراتين تحضيريتين للموسم الجديد.

طرحت حكومة هونغ كونغ فكرة إنشاء ملعب بمواصفات أولمبية في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكن البناء لم يبدأ إلا في عام 2019.