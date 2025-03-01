شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه نجم منتخب مصر يُرزق بمولودة يطلق عليها "تولين" والان مع تفاصيل الخبر

رُزق محمود حسن تريزيجيه نجم نادي الريان القطري ومنتخب مصر بمولود جديد وأطلق عليها أسم "تولين" ، وتُعد هي الطفل الثاني له بعد ابنه الأول "يزن".

وكتب تريزيجيه عبر حسابه على موقع تبادل الصور إنستجرام: "الحمد لله الذي رزقني روحًا من روحي ونبضًا ثاني لقلبي وأكرمني ورزقني بأجمل العطايا مولودتي تولين.. اللهم انبتها نباتًا حسنًا وبارك لنا فيها واجعلها من عبادك الصالحين.

وينتقل تريزيجيه إلى النادي الأهلي نهاية الموسم الجاري بعدما وقع عقداً رسمياً مع القلعة الحمرء لمدة خمسة مواسم تبدأ من الموسم المقبل، حيث أعلن النادي الأهلي في يناير الماضي تعاقده مع محمود تريزيجيه بدءاً من الصيف المقبل وقبل المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية.

ولعب تريزيجيه لعدد من الأندية الأوروبية أبرزها ناديي أندرلخت وموسكرون البلجيكيين وقاسم باشا التركي وأستون فيلا الإنجليزي وإسطنبول باشاك شهير وطرابزون التركيين وأخيرا الريان القطري.

وقاد محمود حسن "تريزيجيه" فريقه الريان لتحقيق فوز صعب على ضيفه العربي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول ،الخميس، على ملعب "أحمد بن علي"، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري القطري.

وتمكن تريزيجيه من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة، بعدما تسلم الكرة خارج منطقة الجزاء وسددها بقوة داخل شباك العربي. وتمكن الفريق الضيف من تعديل النتيجة عبر علاء الدين حسن في الدقيقة 25، مستغلًا خطأ دفاعيًا ليسدد كرة قوية سكنت الشباك، وفي الشوط الثاني، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الريان في الدقيقة 73، نجح روجر جيديس في تحويلها إلى هدف، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة في سباق الدوري.