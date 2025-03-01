شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط تحدد موعد فتح ملف تجديد عقود لاعبي الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

استقرت لجنة التخطيط بنادى الزمالك على فتح ملف تجديد عقود لاعبى الفريق التي تنتهى آخر الموسم بعد مباراة إنبى المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

ويأتي اختيار لجنة التخطيط لهذا الموعد من أجل الحفاظ على تركيز اللاعبين، خاصة أن الفريق لم يحقق أي فوز في الثلاث مباريات الأخيرة حيث تعادل أمام بتروجت، والأهلى وزد فضلاً عن أن مباراة إنبى ستكون الأخيرة في الدور الأول حسب النظام الجديد للدوري الإستثنائي.

واستقر أعضاء لجنة التخطيط بنادى الزمالك، المكونة من عمرو الجنايني،حازم إمام وأحمد حسام ميدو على بدء جلسات تجديد عقود اللاعبين التي تنتهى أخر الموسم بـ عبد الله السعيد لاعب الفريق الأبيض.

واتفق أعضاء لجنة التخطيط على أن تكون أولى جلسات تجديد العقود مع عبد الله السعيد،خاصة أن الأخير يرحب بتجديد عقده مع القلعة البيضاء،ورفض العديد من العروض الخارجية من أجل الاستمرار داخل الفريق.

واستقر مسئولو نادى الزمالك على ترضية عبد الله السعيد نجم الفريق مالياً خاصة بعد تمسك اللاعب بتجديد عقده مع النادى الأبيض ورفض العرض الليبى الذى تلقاه فى الفترة الماضية ووصلت قيمته إلى مليون دولار.

ويضع مسئولو نادى الزمالك فى الاعتبار أن هذا التجديد لـ عبد الله السعيد سيكون الأخير فى مسيرته الكروية، وتقدر إدارة القلعة البيضاء اختيار اللاعب للزمالك وتفضيله على كل العروض التى تلقاها، ورغبته فى ختام مسيرته بالقلعة البيضاء وتأمين مستقبله.

وينوى مسئولو لجنة التخطيط بنادى الزمالك فتح ملف تجديد عقود اللاعبين التي تنتهى اخر الموسم وهم أحمد مصطفى زيزو،محمود حمدى الونش،عمر جابر،وحمزة المثلوثي تباعاً بعد إنجاز ملف عبد الله السعيد.