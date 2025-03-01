شكرا لقرائتكم خبر عن رقم وحكاية.. بيراميدز يستغل غياب القطبين ويحصد أول لقب في تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

تمتلك الأرقام لغة واقعية لا تعرف المجاملة، حيث تعكس إنجازًا ونجاحًا لصاحبه، أو تكشف عن قصور وتراجع، وفي الرياضة المصرية التي تزخر بشكل عام بالعديد من المعلومات الرقمية، نجد العديد من الحقائق المختلفة، بعضها يندرج تحت خانة الإنجازات والبعض الآخر تحت خانة الإخفاقات نرصدها على مدار حلقات مختلفة خلال شهر رمضان المبارك.

وحكاية اليوم ترصد إنجازًا حققه فريق بيراميدز، بعدما نجح تحت قيادة الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، بعدما حقق أول لقب في تاريخه عقب التتويج ببطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي 2023-2024.

ففي مساء السبت الموافق 31 أغسطس الماضي، كان فريق بيراميدز على موعد مع التتويج بأول لقب في تاريخه، بعد حصد بطولة كأس مصر لموسم 2023 – 2024 لأول مره في تاريخه عقب كسر عقدة النهائيات بتحقيق الفوز على زد بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما على استاد برج العرب، حيث سجل هدف فوز بيراميدز الكونغولى فيستون ماييلى فى الدقيقة 86 ليحسم اللقاء لصالح فريقه.

واستغل بيراميدز فرصة انسحاب الأهلي من البطولة، حيث كان الفريق الأحمر قد اعتذر عن المشاركة في مباراة دور الـ16 للموسم المنقضي، أمام فاركو ليعتبر الأهلي منسحبا و تطبيق اللائحة عليه وهي حرمانه من المشاركة في نسخة كأس مصر للموسم الحالي.

كما كان الزمالك ودع ذات النسخة من دور الـ 16، بعد الهزيمة من طلائع الجيش بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.