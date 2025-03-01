شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلق التفاوض مع أكرم توفيق لتجديد عقده.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

علق مسئولو النادي الأهلي التفاوض لتجديد عقد أكرم توفيق لاعب الفريق بسبب عدم وضوح موقف اللاعب وتغيير كلامه من وقت لأخر، ورفضت إدارة القلعة الحمراء التحدث مع اللاعب مرة أخرى رغم أن شقيق اللاعب زعم أن أكرم لم يوقّع لنادي الشمال القطري كما تردد مؤخراً.

وأكد مسئولو القلعة الحمراء أن باب التفاوض مع اللاعب لتجديد عقده مُغلق ولن يتم فتحه إلا إذا عاد اللاعب وتحدث مع مسئولو النادي ووافق على التجديد بالشروط التي سبق وحددها النادي منذ فترة وهي حصول اللاعب على 18 مليون جنيه في الموسم الواحد.

وفي هذا الشأن، قال مصدر في القلعة الحمراء أن التجديد لأكرم توفيق لم يشهد أي جديد خلال الأيام الماضية بسبب غموض موقف اللاعب وتباين كلامه بين الحين والأخر.

وأوضح المصدر أن النادي لديه معلومات بإن اللاعب يرغب في الرحيل إلى قطر وإتفق فعلاً مع نادي الشمال بل ووقع له، لكنه يرغب في الرحيل بطريقة توحي للجماهير بإنه "مظلوم" ولم يتم تقديره مالياً بالشكل الذي يناسب عطاءه للفريق لذا قرر الرحيل.