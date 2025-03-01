شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الوطني للمحليين بزيه التقليدي أمام جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفر الاجتماع الفني لمباراة الذهاب بين منتخبي مصر وجنوب أفريقيا للمحليين، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، عن ارتداء المنتخب الوطني زيه التقليدي "القميص الأحمر، الشورت الأبيض والجورب الأسود".

حضر الاجتماع الفني للمواجهة التي تقام غدًا الأحد في مدينة بلومفونتين بجنوب أفريقيا، محمود حرب المدير الإداري لمنتخب مصر للمحليين ومحمد عيد مسئول المهمات.



الاجتماع الفني



زي المنتخب

يختتم منتخب مصر للمحليين بقيادة وائل رياض، اليوم السبت، تدريباته استعدادا لمواجهة جنوب أفريقيا المقرر لها 2 مارس، في ذهاب الدور الأول من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا للمحليين وتقام على استاد فري ستيت بمدينة بلومفونتين، أما مباراة الإياب فتقام يوم الأحد 9 مارس الساعة التاسعة مساءً على استاد هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

ويضع الجهاز الفني للمنتخب الوطني للمحليين، بقيادة وائل رياض، خطة المباراة والاستقرار على التشكيل الذى يخوض به المواجهة من القائمة التي ضمت 26 لاعبًا، بعد وصول البعثة الثلاثاء الماضي إلى جنوب أفريقيا وضمت قائمة المنتخب كل من: