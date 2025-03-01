شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة خليل تحرز ذهبية تاريخية لمصر في نهائي السيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت البطلة الصاعدة فريدة خليل لاعبة المنتخب الوطني للخماسي الحديث بذهبية كأس العالم للخماسي الحديث والتي تستضيفها مصر بملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

واحتلت صاحبة الـ14 عامًا المركز الأول في الدور النهائي برصيد 1464 نقطة، وحصدت فياليت هوريييفا لاعبة محايدة الميدالية الفضية برصيد 1445 نقطة، فيما جاءت أناستازيا مالاشينوكا لاعبة محايدة في المركز الثالث برصيد 1428 نقطة.

وقام بتسليم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والنائبة الدكتورة آية مدني عضو اللجنة الأولمبية الدولية، وروب ستول رئيس الاتحاد الدولي، ودكتور طارق شوقي ممثل الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري، واللواء إسماعيل موسى رئيس اتحاد شمال افريقيا، والدكتور شادي عبد العزيز أمين صندوق الاتحاد المصري، ودكتورة ليلى جينيسي عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للخماسي الحديث.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته البالغة بالإنجاز الذي حققته فريدة خليل، مؤكدًا أن هذه الميدالية الذهبية تعكس تطور رياضة الخماسي الحديث في مصر والدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للأبطال الرياضيين، مشيرًا أن استضافة البطولة على أرض مصر وتنظيمها المميز يؤكد قدرة البلاد على استضافة كبرى الفعاليات الرياضية الدولية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة مستمرة في تقديم كل سبل الدعم للاعبين المتميزين في مختلف الألعاب، لافتاً إلى أن الإنجازات الرياضية التي تحققها مصر على المستويين القاري والدولي تعزز مكانتها كواحدة من الدول الرائدة في المجال الرياضي.

واحتلت جنة عطية لاعبة المنتخب الوطني المركز الرابع عشر برصيد 1347 نقطة، فيما جاءت زميلتها زينة عامر بالمركز السادس عشر برصيد 1327 نقطة، واحتلت سارة محمد المركز الثامن عشر في الدور النهائي برصيد 1276 نقطة.

وتنطلق بعد قليل منافسات نهائي فردي الرجال بمشاركة 4 لاعبين مصريين هم : مهند شعبان، ومعتز وائل، ومازن شعبان ومحمد حسن.

وتعد هذه البطولة أولى بطولات سلسلة كأس العالم بالموسم وتشهد مشاركة 450 لاعبا ولاعبة، كما تعتبر أول بطولة على مستوى الكبار تشهد تطبيق نظام الموانع بدلًا من الفروسية التي ألغيت بعد أولمبياد باريس 2024.



البطلة فريدة



فريدة خليل



لحظة التتويج

يذكر أن البطولة الثانية في سلسلة كأس العالم ستقام بالمجر ابريل القادم ، والبطولة الثالثة في بلغاريا مايو القادم ، وتستضيف مصر نهائي سلسلة كأس العالم بالإسكندرية في الفترة من 4 إلى 6 يوليو القادم.