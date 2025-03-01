شكرا لقرائتكم خبر عن صالة حسن مصطفى تستضيف سوبر رجال الطائرة يومي 7 و8 مارس والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة عن استضافة صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر لمباريات سوبر الرجال للموسم المحلي 2023-2024 علي مدار يومي 7 و8 مارس الجاري.

ويشهد دور نصف النهائي يوم الجمعة 7 مارس مواجهتي بين الأهلي أمام بتروجت الثامنة والنصف مساءً والزمالك مع سبورتنج فى العاشرة والنصف مساء، علي أن يقام الدور النهائي في اليوم التالى.

وضرب فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك، موعدا مع الأهلي في بلاي أوف نصف الدوري الممتاز بعد الفوز علي نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3-0، في مباراة فاصلة لحسم المقعد الرابع في نصف نهائي دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024-2025.

وتأهل الأهلى إلى نصف النهائي بعد الفوز على سموحة، وصعد أيضا بتروجت بعد الفوز على القناة، وكذلك الاتحاد السكندرى على حساب سبورتنج، وحسم الزمالك المتأهل الرابع علي حساب الطلائع.