شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يحدد شروط عمل اللاعبين والمدربين الأجانب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أرسل مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر تعميما للأندية يفيد بالالتزام بشروط عمل الأجانب سواء مدربين أو لاعبين من أجل المشاركة.

تضمنت شروط اتحاد الكرة الطائرة لعمل الأجانب، ضرورة الحصول على تصاريح العمل وسداد حصة رسوم نقابة المهن الرياضية والحصول علي تصريح الإقامة بالبلاد.

من ناحية أخرى، أخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الأندية بضرورة الالتزام بكافة ضوابط وإجراءات الرعاية الطبية بناءً على تعليمات وزارة الشباب والرياضة، حفاظاً على سلامة اللاعبين.

وتتضمن ضوابط وإجراءات الرعاية الطبية الواردة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 24/11/2024 - وما ورد به خاصة الفحص الطبي على اللاعبين ويشمل (باطنة-قلب-كشف صدر-رسم قلب-قياس ضغط-صورة دم-كوليسترول-سكر-تقييم القدرة التنفسية-موجات صوتية على القلب).