شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم لعب للقطبين.. ناصر ماهر ابن الأهلي من أحضان الجزيرة لساحر الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

هناك العديد من النجوم الذين لعبوا في صفوف الأهلي والزمالك وصنعوا معهما تاريخًا كبيرًا، وأصبحوا من نجوم الكرة المصرية، ولكن هناك البعض الذي اختار أن يلعب بقميص قطبي الكرة المصرية معًا، ويخوض تحديًا مختلفًا من نزع الفانلة البيضاء وارتداء الحمراء أو العكس، وما يترتب عليه من ردة فعل قوية في الشارع الرياضي وغضب من جمهور ناديه القديم بسبب قراره اللعب لغريمه التقليدي.

على مدار شهر "رمضان الكريم" نتناول بشكل يومي حكاية نجم كروي، اختار أن يلعب للقطبين، وقبل خوض مغامرة الهجوم المتوقع من جماهير ناديه القديم وكيف تأقلم على الوضع الجديد والتحدي الذي جعله في مرمى الهجوم والانتقادات من جماهير ناديه، وفي نفس الوقت كيف تحول من لاعب غير مرغوب فيه من جمهور ناديه القديم إلى لاعب يلقى كل الدعم من نفس الجمهور.

حكاية اليوم عن ناصر ماهر لاعب الأهلي والزمالك السابق، حيث أنه من أبناء الأهلي وأحد انتاجات قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول باعتباره من المواهب التي أفرزها قطاع الناشئين وتمت إعارته إلى أكثر من نادي مثل حرس الحدود وبتروجت وسموحة ، قبل أن يتم بيعه إلى نادي مودرن سبورت، والذي انضم منه إلى الزمالك.

ولم يعبأ ناصر ماهر من كونه أحد أبناء قطاع الناشئين بالأهلي، ليختار أن يلعب في الغريم ويصبح من نجوم الشباك في القلعة البيضاء، ويلقبونه بالساحر الجديد، لما يمتلكه من إمكانيات فنية ومهارات عالية، وقدم الإضافة اللازمة لخط وسط الفريق الأحمر.

وعن كواليس تفضيل الانتقال إلى الزمالك، قال ناصر ماهر: "فريقنا في الأهلي ناشئين 97 كان معروف وله صدى كبير، بفضل وجود 7 أو 8 لاعبين في منتخب الشباب مع معتمد جمال والجميع كان يعرف فريقنا".

وأضاف: "كرة القدم احتراف وبالنسبة لي أنا عايز أنجح، دون النظر إلى المكان الذي سأحقق فيه النجاح دي حاجة بتاعة ربنا، عليك فقط أن تجتهد وتتعب"، وواصل: "عبد الله السعيد أفضل مني عندما يلعب في رقم 10".

ناصر ماهر من مواليد 8 فبراير 1997 في المنصورة، مصر، ويلعب في مركز خط الوسط الهجومي، ويُعتبر من أبرز اللاعبين في هذا المركز في مصر. بدأ مسيرته الكروية في أكاديمية النادي الأهلي، حيث تدرج في صفوف الناشئين حتى وصل إلى الفريق الأول، خلال فترة وجوده مع الأهلي، أُعير إلى عدة أندية، منها بتروجيت وسموحة، حيث أظهر تألقًا لافتًا، في يناير 2024، ثم انتقل ناصر ماهر إلى نادي الزمالك.



وانضم ناصر ماهر إلى أكاديمية النادي الأهلي في سن مبكرة، حيث تدرج في صفوف الناشئين حتى وصل إلى الفريق الأول، خلال فترة وجوده مع الأهلي، أُعير إلى عدة أندية، منها بتروجيت وسموحة، حيث أظهر تألقًا لافتًا.