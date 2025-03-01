شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستعجل شركة الـ var لتطوير التقنية بسبب شكاوى الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مسئولو اتحاد الكرة من لجنة الحكام مخاطبة شركة تقنية حكم الفيديو var من أجل تطوير التقنية خلال الأيام المقبلة واستغلال فترة التوقف الدولي منتصف مارس لارتباط منتخب مصر الأول بمباراتي إثيوبيا وسيراليون في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 خاصة في ظل شكاوي الأندية من قرارات الحكام بعد اللجوء لتقنية الفيديو وتأخرهم في اتخاذ القرارات، وأيضًا بعد شكوى حكام فرفة الفيديو والمخرجين المعاونين من قلة الكاميرات و الامكانيات المتاحة لهم، وهو ما سيتم مناقشته مع شركة الـvar للعمل علي تطوير التقنية خلال الفترة المقبلة.

على صعيد متصل، استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على استضافة دورة ودية للمنتخبات تحت 20 سنة للكرة النسائية، والتي ستقام في الفترة من 2 إلى 9 أغسطس 2025، ضمن برنامج "فوروورد" التطويري الذي يشرف عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لدعم وتطوير كرة القدم النسائية على مستوى العالم.

وتهدف البطولة إلى توفير فرصة تنافسية مميزة للاعبات الشابات، وتعزيز خبراتهن الدولية في إطار الجهود المبذولة لتطوير كرة القدم النسائية في القارة الإفريقية والمنطقة العربية.