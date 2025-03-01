شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينجح الأهلي في إفساد مُخطط الزمالك وبيراميدز لضم حمزة علاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

دخل مسئولو ناديي الزمالك في منافسة قوية، خلال الساعات الأخيرة، مع مسئولي بيراميدز، لخطف حمزة علاء حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

ويقترب حمزة علاء من التوقيع لنادى بيراميدز خلال الأيام المقبلة، بعدما توصل الحارس لاتفاق مع مسئولى النادى السماوى حول كل التفاصيل، إلا إنه لم يوقع على أى أوراق لبيراميدز.

ويرغب مسئولو بيراميدز فى الحصول على توقيع حمزة علاء فى أسرع وقت لحسم الصفقة بشكل رسمى، خاصة بعدما قدموا عرضًا مغريًا للاعب، وصلت قيمته لـ 10 ملايين جنيه.

حمزة علاء لا يمانع في تجديد تعاقده مع الأهلي، ولكن بشرط إعطاء الضوء الأخضر لرحيله عن صفوف الفريق وخوض تجربة الاحتراف الخارجي، بحثًا عن المشاركة في المباريات وتحقيق حلمه بعد الأداء الجيد الذي قدمه خلال أولمبياد باريس 2024 رفقة المنتخب الأولمبي.

وينوى حمزة علاء الرحيل نهاية الموسم الجاري من أجل المشاركة بعدما فاض به الكيل من الجلوس على دكة البدلاء في الأهلي، مع اعتماد الجهاز الفني على الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير في الدفاع عن عرين الفريق.

كما يرغب حمزة علاء في تقديره مالياً بشكل أفضل حيث يحصل على مقابل مالي لا يتخطى الـ500 ألف جنيه سنوياً، وارتبط اسم حمزة علاء بأكثر من نادٍ أوروبي الفترة الماضية، وتحديداً بعد تألقه مع منتخبنا الأولمبي فى أولمبياد باريس الصيف الماضي، كما يمتلك الحارس الصاعد عروضاً من أندية مصرية أبرزها بيراميدز.