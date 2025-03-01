شكرا لقرائتكم خبر عن أنيس بوجلبان يستكشف مودرن سبورت قبل مواجهة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يعكف الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة التونسي أنيس بوجلبان، على مراجعة المباريات السابقة لمودرن سبورت في الدوري، وآخرها مواجهة الجونة التي انتهت بفوز الفريق الساحلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الماضية بالدوري، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى مودرن سبورت قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين في الدوري.

ويحتل المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، حصدها بعد خوض 16 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل فى 6 وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

ويستعد المصري لمواجهة مودرن سبورت في مباراة الجولة 17 والأخيرة من الدور الأول من عمر مسابقة الدوري، والتي تجمع الفريقين على ستاد السويس الجديد في التاسعة مساء الاثنين المقبل.

من جانبه، صرف مجلس إدارة النادي المصري، المكافآت المتأخرة للاعبي الفريق عقب الفوز على سموحة بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية من الدوري، كما قرر المجلس صرف مكافأة تحفيزية خاصة بالمواجهة لتجديد دوافع اللاعبين لحصد الانتصارات.

ورحب التونسي أنيس بوجلبان، المدير الفني الجديد للنادي المصري، بإقامة معسكر إعداد للفريق بمدينة بورسعيد، وذلك لزيادة حماس اللاعبين وتجديد الدوافع، عقب مطالب جماهيرية من عدد من عشاق الفريق الأخضر الذين حضروا مباراة المصري وسموحة وطالبوا التونسي بإقامة معسكر للفريق بالمدينة الباسلة.