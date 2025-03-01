شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جهاد يسابق الزمن للحاق بصفوف الزمالك في مباراة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

يسابق محمود جهاد لاعب وسط الزمالك الزمن للحاق بمباراة إنبى المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

ويؤدى جهاد برنامجًا تأهيليًا في الفترة الحالية للتعافى من إصابة العضلة الخلفية،التي تعرض لها ومنعته من المشاركة في مباريات الفريق الأبيض خلال اليومين الماضيين.

استفسر البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن موعد عودة محمود جهاد لاعب وسط الفريق خاصة بعد غيابه عن مباراتي الأهلي وزد فى الدوري بسبب معاناته من إصابة العضلة الخلفية.

ويرغب بيسيرو فى الإطمئنان على حالة محمود جهاد وبرنامجه التأهيلي خاصة أنه من العناصر والركائز الأساسية التى ينوى الاعتماد عليها فى صفوف القلعة البيضاء ومن أبرز الصفقات الشتوية التى نالت إعجابه فى الفريق.

ويستعيد الجهاز الفني للزمالك خدمات نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الفريق فى مباراة إنبى المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز بعد إيقافه فى اللقاء الماضي أمام زد بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.