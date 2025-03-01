شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة طارئة بين أحمد سامي ولاعبي سموحة قبل بدء مرحلة الهبوط في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة، جلسة مع لاعبي الدفاع اليوم، لتصحيح بعض الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون سواء التمركز أو التغطية العكسية أو الرقابة على المهاجمين، بعد الهزيمة الثقيلة من المصري بثلاثية دون رد في اللقاء الماضي الذي جمعهما الخميس الماضي.

ووضع سامي برنامج تدريبي خاص للاعبين في شهر رمضان، ليتناسب مع أجواء الصيام، خاصة بعد تغيير مواعيد المباريات لتقام في التاسعة مساء في توقيت واحد، بدلا من المواعيد السابقة في الرابعة عصر والسابعة مساء.



يحتل فريق سموحة المركز الـ13 على جدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة جمعها من 16 مباراة، فاز في 5 وتعادل في 2 وخسر 9، وله 12 أهداف وعليه 22.

وأبدى احمد سامى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم في سموحة، غضبه الشديد بسبب الخسارة الثقيلة امام المصري، مشيرًا إلى أن اللاعبين قدموا اداء جيد في المباراة إلا أن مبدأ إضاعة الفرص السهلة كان حاضراً بشدة فضلا عن سوء الحظ.