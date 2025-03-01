شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام إنبى فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الجهاز الفنى لنادى الزمالك ، بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو ، الاستعداد لمواجهة إنبى بالجولة الجديدة بالدوري المصري بعدما أغلق الفريق صفحة مباراة زد اف سى التى أقيمت على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري وانتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

ويركز الجهاز الفني للزمالك على تجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات انبى؛ لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته، وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام انبى في دوري nile

يستعد الزمالك لمواجهة انبى المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وانبى في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وانبى فى الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.