الامارات | السعودية تتصدر تصنيف مسابقات الأندية الآسيوية للرجال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تصنيف مسابقات أندية الرجال في منتصف موسم 2024-2025، حيث حافظت السعودية على صدارة التصنيف.

وبرصيد إجمالي بلغ 109.054 نقاط، تواصل الأندية السعودية تصدرها الترتيب، متفوقة على اليابان وجمهورية كوريا اللتين حلّتا في المركزين الثاني والثالث على التوالي. وتعود سيطرة السعودية على الصدارة لحد كبير إلى أداء أنديتها في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث تأهلت جميع الأندية الثلاثة، النصر والأهلي والهلال، إلى دور الـ16 من أهم بطولات الأندية الآسيوية.

من جهة أخرى، احتلت اليابان المركز الثاني برصيد 102.153 نقطة، بعدما تأهل نادي يوكوهاما مارينوس، الذي كان وصيفاً في دوري أبطال آسيا 2023-2024، لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب مواطنيه فيسيل كوبي وكاوازاكي فرونتال.

أما كوريا الجنوبية التي جاءت ثالثاً برصيد 89.990 نقطة، فقد حافظت على مركزها بفضل نجاح نادي غوانغجو في بلوغ دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة.