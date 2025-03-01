الامارات | 101 خيل تنافس على ألقاب «سوبر ساترداي» في ميدان اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل العالمي، اليوم، إلى مضمار ميدان، بانطلاق «سوبر ساترداي» ثالثة الأمسيات الكبرى في موسم «كرنفال سباقات دبي»، وينافس على ألقابها 101 من نخبة الجياد المحلية والدولية، وترعى أشواطها التسعة «طيران الإمارات»، بإجمالي جوائز تبلغ 10 ملايين درهم.

وتُعد أمسية «سوبر ساترداي» من حيث قوة الأشواط والمسافات، بمثابة البروفة المصغرة للحدث الأهم «كأس دبي العالمي»، الذي ينطلق في الخامس من أبريل المقبل.

وتستهل الأمسية، بالجولة الثالثة من بطولة «آل مكتوم للتحدي» المخصصة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر رملي للفئة الأولى «جروب 1»، وتواصل الإثارة طريقها نحو بطولة «آل مكتوم كلاسيك» لخيول الفئة الثانية «جروب 2» التي تماثل من حيث مسافة 2000 متر شوط «كأس دبي العالمي».

وينشد 15 جواداً لقب الشوط السادس «آل مكتوم كلاسيك» في صراعٍ مفتوح على اللقب، بجانب تأكيد حجز مقاعدها في الشوط الرئيس في الأمسية الأغلى «كأس دبي العالمي»، يتقدمها الأعلى تصنيفاً وممثل كازاخستان الجواد «كبير خان» بإشراف المدرب دووغ واطسون، الذي سبق له العام الماضي الفوز بسباق «تحدي آل مكتوم» للفئة الأولى «جروب 1».

كما يدخل دائرة المنافسة على اللقب، الجواد «كروان إستيت» المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب سالم بن غدير، والذي سبق له مطلع هذا العام الفوز بلقب بطولة «سيف الشرف ستيكس».

ويبرز ضمن القائمة الجواد «أرتوريوس»، بشعار «جودمونت»، وإشراف المدرب المتوج بكأس دبي العالمي للعام الماضي بوبات سيمار.

ويتكل المدرب بوبات سيمار في السباق، على خدمات الجواد «إمبريال إمبيرو» المملوك لـ«ديفا» للسباقات، وسبق له الشهر الماضي الحلول وصيفاً في بطولة «تحدي آل مكتوم» للفئة الأولى.