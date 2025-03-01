الامارات | «تنس دبي» تبحث عن بطلها الـ 22

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسدل الستار مساء اليوم عن النسخة الـ33 من بطولات «تنس دبي» للرجال، إذ تُقام المباراة النهائية التي يحتضنها استاد «سوق دبي الحرة» في منطقة القرهود، وستشهد إعلان البطل الـ22 تاريخياً.

وستجمع المباراة النهائية كلاً من الكندي فيليكس أوجيه الياسيم، المصنف 21 عالمياً، واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف 11 عالمياً.

وبات الياسيم أول لاعب كندي يبلغ النهائي، بتخطيه أمس عقبة المربع الذهبي، بفوزه على الفرنسي كنتين هاليس المصنف 77 عالمياً، بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة (5-7 و6-4 و6-3) في مباراة امتدت لساعتين و18 دقيقة، فيما سيظهر تسيتسيباس للمرة الثالثة في المباراة النهائية بعد نسختي 2019 و2020، بعد فوزه على المصنف 47 على العالم الهولندي تالون غريكسبور بواقع مجموعتين دون رد (6-4 و6-4) في لقاء امتد لساعة و23 دقيقة.

وفتح وداع بطلي النسختين الأخيرتين، المصنف السادس عالمياً الروسي دانييل ميدفيدف، والـ15 على العالم الفرنسي هوغو أومبير، الفرصة لولادة بطل جديد لـ «تنس دبي»، إذ خسر ميدفيدف أول من أمس، أمام المصنف 47 على العالم الهولندي تالون غريكسور في الدور ربع النهائي بمجموعتين لمجموعة واحدة (2-6 و7-6 و7-5)، فيما نجح غريكسور في إقصاء أومبير من عتبة الدور ثمن النهائي بالنتيجة ذاتها وبواقع (4-6 و6-3 و6-2).

هاري وباتن يتأهلان برفقة بوبيرن وبامبري لنهائي الزوجي

تأهل الفنلندي هاري هيلبوفارا برفقة زميله البريطاني هنري باتن، مع الثنائي المكون من الأسترالي ألكسي بوبيرن والهندي بوكي بامبري، إلى نهائي مسابقة الزوجي في «تنس دبي».

وجاء تأهل هيليوفارا وباتن بفوزهما في نصف النهائي الأول على الثنائي المكون من الهولندي روبن هاس وهندريك جيبنس بنتيجة (4-6 و6-3 و10-8)، فيما حجز الثنائي بوبيرن وبامبري مقعدهما في النهائي بتخطيهما في المربع الذهبي الثنائي المكون البريطاني جيمي موراي والأسترالي جون بيرس بنتيجة (6-2 و4-6 و10-7 ).