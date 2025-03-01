الامارات | منتخب الدرّاجات يعود إلى الإمارات بعد المشاركة في بطولتين آسيويتين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عادت أمس، بعثة منتخب الإمارات للدرّاجات بعد انتهاء مشاركاتها في البطولتين الآسيويتين للطريق والمضمار اللتين أقيمتا على مدار 24 يوماً، في كل من تايلاند وماليزيا، حيث نجح المنتخب في تحقيق ميداليتين (ذهبية وفضية) في البطولة الآسيوية للطريق بتايلاند، وثلاث ميداليات في البطولة الآسيوية للمضمار في ماليزيا.

وكان في استقبال بعثة المنتخب الوطني رئيس مجلس إدارة اتحاد الدرّاجات، المهندس منصور بوعصيبة، والأمين العام للاتحاد الدكتور ياسر الدوخي، ومدير إدارة الرياضة التنافسية في وزارة الرياضة عبدالعزيز الحصان، وعدد من أولياء أمور اللاعبين.

وحرص رئيس الاتحاد على الاجتماع مع اللاعبين وتهنئتهم على الإنجاز الذي تحقق، وأكّد لهم أن ما تحقق أصبح البداية الحقيقية، وأن المنتخب سيبحث بعد ذلك عن التواجد والمنافسة في كل بطولة يشارك فيها، كما أكّد أن هدف المنتخب الآن هو تنفيذ خطة المدرب الكندي للوصول إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.