الامارات | دبا الحصن يسقط في قبضة الجزيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقتنص الجزيرة فوزاً صعباً أمام ضيفه دبا الحصن بهدف نظيف، في المباراة التي جرت بينهما على استاد محمد بن زايد لحساب الجولة الـ18 من دوري أدنوك للمحترفين.

وعانى فخر أبوظبي للوصول إلى النقاط الثلاث، بعدما اضطر إلى الانتظار للوقت المُحتسب بدلاً من الضائع ليُسجل له فينيسيوس ميلو، هدف اللقاء الوحيد بعد تأكيده من تقنية (الفار) «90+5».

وقدّم الجزيرة شوطين مختلفين، فظهر في الأول بلا أنياب هجومية، على الرغم من امتلاكه للكرة أغلب الفترات، بعدما تمكن دبا الحصن من غلق كل المنافذ المؤدية لمرماه.

وفي الشوط الثاني نشط الجزيرة بصورة أكبر مع التغييرات الهجومية التي أجرها مدربه حسين عموتة، ليحصل على ضربة جزاء سددها المصري محمد النني، لكن الحارس سهيل عبدالله تصدى بها ببراعة وحولها إلى ضربة ركنية.

وبهذا الفوز يرفع الجزيرة رصيده للنقطة 30، وقفز للمركز الرابع على حساب العين الذي بقي رصيده عند 29 نقطة، فيما تجمد رصيد دبا الحصن عند 10 نقاط في المركز قبل الأخير.