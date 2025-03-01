الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نهائي كأس آسيا تحت 20
السعودية - أستراليا 15:30
أتلانتا - فينيزيا 18:00
نابولي - إنتر ميلان 21:00
أودينيزي - بارما 23:45
جيرونا - سيلتا فيغو 17:00
رايو فاليكانو - إشبيلية 19:15
ريال بيتيس - ريال مدريد 21:30
أتلتيكو مدريد - أتلتيك بيلباو 00:00
الدوري السعودي
الفتح - التعاون 23:00
الفيحاء - الوحدة 23:00
الخلود - الخليج 23:00
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