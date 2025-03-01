اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

0 نشر
الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | مباريات اليـوم 1/2
  • الامارات | مباريات اليـوم 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نهائي كأس آسيا تحت 20

- أستراليا 15:30

أتلانتا - فينيزيا 18:00

نابولي - إنتر ميلان 21:00

أودينيزي - بارما 23:45

جيرونا - سيلتا فيغو 17:00

رايو فاليكانو - إشبيلية 19:15

ريال بيتيس - 21:30

أتلتيكو مدريد - أتلتيك بيلباو 00:00

الدوري السعودي

الفتح - التعاون 23:00

الفيحاء - الوحدة 23:00

الخلود - الخليج 23:00

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا