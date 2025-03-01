الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جودة

وصف جمهور فريق يلعب في دوري المحترفين مدرب الفريق الأول بأنه يجيد التصريحات الإعلامية، خصوصاً عندما يتعرض فريقه للخسارة، إذ يتمكن دائماً من تبرير الهزيمة والهرب من المسؤولية.

اعتزال

يدرس لاعب دولي سابق الاعتزال المبكر، إذ يشعر بأن تجربته في اللعب بدوري الدرجة الأولى غير ناجحة فنياً وذهنياً، خصوصاً منذ تعرضه للإصابة أواخر الموسم الماضي.

عقوبات

قال جمهور في نادي الفجيرة، إن الفريق تعرض للإجحاف بمعاقبة أفضل لاعبيه بعقوبات قاسية (إيقاف وغرامة) قبل خوض مباراة ديربي دوري الدرجة الأولى أمام دبا، وإن الفريق تأثر بشدة من هذه العقوبة ما حرمه الصدارة.

صعود

فوجئ لاعبو فريق في دوري الدرجة الأولى بقرار المدرب الدفع باللاعبين البدلاء في المباريات، وهو ما اعتبروه رسالة من إدارة النادي، بأن الفريق لا يطمح إلى الصعود لدوري المحترفين، على الرغم من كونه يملك حظوظاً جيدة.

غياب

غاب جمهور نادٍ محترف عن مباراة فريقه المهمة، بسبب تردي النتائج في المباريات السابقة، وهو الأمر الذي عرّض الفريق لنزيف نقاط كثيرة، ما أفقده المركز الجيد الذي كان يحتله، خصوصاً أن الجمهور كان يحضر بشكل كثيف، ويشجع بحماسة.

مبالغة

اعتبر جمهور نادٍ يحتل أحد المراكز الأخيرة في ترتيب دوري المحترفين طريقة لعب المدرب وأسلوبه الدفاعي المبالغ فيه بأنه سبب تراجع نتائج الفريق، وخسارته نقاطاً مهمة، منها نقاط مباراة «الديربي».

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