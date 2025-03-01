رودري يعود إلى تمارين مانشستر سيتي قبل الموعد المحدد

الرياص - اسماء السيد - لندن : عاد لاعب الوسط الإٍسباني الدولي رودري إلى تمارين فريقه مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم، قبل الموعد المحدد بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة في أيلول/سبتمبر.

كان من المتوقع أن يغيب رودري عن بقية الموسم بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي خلال تعادل سيتي مع أرسنال 2 2 في المرحلة الخامسة من الدوري.

وتأثر فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا كثيرا بغياب اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية عام 2024.

يبتعد بطل إنكلترا في المواسم الأربعة الماضية بفارق 20 نقطة عن ليفربول المتصدر، كما ودّع دوري أبطال أوروبا بعد خسارته أمام ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي.

لكن رودري البالغ 28 عاما من الممكن أن يعود أسرع من المتوقع، بعد أن ظهر في جلسة تدريب فردية في مجمع الاتحاد التدريبي، وفقا لمقطع فيديو نشره النادي الجمعة.

وسبق أن حدد رودري هدفه بالعودة في الوقت المناسب للمشاركة في كأس العالم للأندية التي ستنطلق في الولايات المتحدة في 14 حزيران/يونيو، لكن مدربه رفض تحديد جدول زمني لعودة لاعب الوسط إلى الملاعب.