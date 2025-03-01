كأس إنكلترا: أسينسيو يسجّل ثنائية ويقود أستون فيلا إلى ربع النهائي

الرياص - اسماء السيد - برمنغهام (المملكة المتحدة) : قاد الجناح الإسباني ماركو أسينسيو أستون فيلا إلى ربع نهائي مسابقة كأس إنكلترا لكرة القدم، بتسجيله ثنائية الفوز على ضيفه كارديف من المستوى الثاني (تشامبيونشيب) 2 0 الجمعة في ثمن النهائي.

ويأتي انتصار فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري في توقيت ممتاز، قبل استضافة كلوب بروج البلجيكي الثلاثاء في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وافتتح أسينسيو التسجيل (68) قبل إضافة الهدف الثاني (80) مانحا فريقه بطاقة العبور عن جدارة واستحقاق.

وسجّل أسينسيو هدف السبق بعدما حوّل من مسافة قريبة إلى المرمى كرة عرضية خلفية من الوافد الجديد الآخر في سوق الانتقالات الشتوي ماركوس راشفورد من الجهة اليسرى (68).

وتابع الإسباني القادم من باريس سان جرمان الفرنسي بالإعارة في سوق الانتقالات الشتوي، انطلاقاته النارية مع فريقه الجديد محرزا هدفه الرابع، بتسديدة من المسافة عينها إلى يسار حارس المرمى الأميركي لكارديف إيثان هورفاث بعد عرضية من أولي واتكينز (80).

وهذه المرة الأولى التي يصل فيها أستون فيلا إلى ربع النهائي منذ بلوغه النهائي في 2015.

ويعود آخر فوز لكارديف على فيلا في ملعبه "فيلا بارك"، إلى عام 1954.

وتتواصل مباريات الدور عينه السبت بمواجهات تجمع بين كريستال بالاس وميلوول (تشامبيونشيب)، برستون (تشامبيونشيب) وبيرنلي (تشامبيونشيب)، بورنموث وولفرهامبتون، ومانشستر سيتي وبليموث (تشامبيونشيب).